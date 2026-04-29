Olivia hace historia en el béisbol

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Olivia Pichardo, quien hizo historia al debutar con la Universidad de Brown en 2023, se convirtió en la primera mujer en lanzar a nivel de la División I de la NCAA al trabajar un tercio de entrada y retirar al único bateador al que se enfrentó en la victoria de la Universidad de Brown por 16-4 sobre Cornell, en el Estadio Murray en Providence, Rhode Island.

La jugadora de último año en la universidad es hija de un dominicano y una china, lanzó dos pitcheos, y Beaulieu bateó un rodado al campocorto con cuenta de 0-1 para finalizar el juego.