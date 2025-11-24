¡Oro, 2 platas y un bronce! RD con buen inicio Juegos Bolivarianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La pesista Cándida Vásquez abrió el medallero para la delegación dominicana en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, al conquistar dos medallas, una de oro y otra de plata, en la categoría 48 kilogramos femenina.

Vásquez logró la dorada en arranque, y con la plata en envión en las competencias del torneo de pesas que se desarrolla en el Velódromo del Polideportivo 03 de la Villa Deportiva Nacional de Lima.

Vásquez se impuso en el arranque con una alzada de 81 kilos, para superar a Patricia Mercado, de Venezuela, quien levantó 78, y la peruana Faviana Gavidia (65).

En el envión, Vásquez falló un intento de 101 kilos que le daba la barrida de los oros y con 97 kilos, quedó detrás de Mercado, quien levantó 98. Yuly Alcántara, de El Salvador, completó El podio de la modalidad con 85 kilos.

El total no se premiará en estos juegos, pero Vásquez sumó 178, dos kilos sobre los 176 de Mercado y Alcántara, tuvieron 149.

Vásquez, una veterana de 33 años, había ganado dos preseas de plata en los pasados Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar, Colombia, en el 2022.

La nativa de San Pedro de Macorís posee un historial de triunfos que incluye oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Carlos Alberto Adames, plata lucha

El atleta Carlos Alberto Adames se quedó con la medalla de plata del peso 97 kilos en el estilo greco al perder por puntos, 3-4, ante Luillis José Pérez Mora, de Venezuela, en el torneo de Lucha de los Juegos.

En el primer combate, el dominicano Adames se impuso por 3-0 ante Ricardo Diego Cárdenas, de Perú, quien fue descalificado.