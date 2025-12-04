¡Oro histórico! Yudelina subio a la cima en mundial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La pesista dominicana, Yudelina Mejía, colocó este año su nombre en el tope más alto en un Campeonato Mundial, al igual que a la bandera tricolor, tras ganar la primera medalla de oro de ese deporte en una justa mundialista. Mejía se convirtió en la primera en pesista quisqueyana, sin importar el género, en dar una presea de oro en un Campeonato Mundial Superior. La hazaña reviste un mayor relieve al ser además la primera pesista que consigue tres medallas mundiales, al sumar plata y bronce en las tres modalidades -Arranque, envión y total-.

La nativa de San Pedro de Macorís, de 28 años -nacida el 4 de junio de 1997, se hizo con el oro en la modalidad de arranque al levantar 122 en su tercer y último intento. Inició alzando 115 y luego logró la marca de 119.

Mejía logró la plata en el total de 271 kilos, al conseguir 149 kilos en el segundo movimiento ejecutado en la especialidad de envión, tras iniciar con 145. Sin embargo, no pudo completar el tercero intentado alzar los 153 que le habrían dado las tres preseas doradas.

En los Juegos Bolivarianos, que están en progreso, el equipo de Pesas se hizo de una presea dorada, una de plata y dos bronce, mientras que lucha se adjudicó tres plateadas y un bronce.

Ozuna valora trabajo

El presidente de la Federación de Pesas, William Ozuna, felicitó a todos sus atletas por los logros en el 2025.