¡Pagaría por jugar! Juan Marichal valora armonia de República Dominicana

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

A juicio del primer dominicano exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal, representar a la República Dominicana en un evento como el Clásico Mundial de Béisbol, sería el más alto honor que puede tener un pelotero profesional.

"Tener la oportunidad de representar tu país en un evento de la trascendencia del Clásico Mundial de Béisbol, sería el más alto honor para cualquier dominicano”, dijo.

Dijo que de haber tenido la oportunidad de hacerlo, hasta hubiera pagado con tal de vestir el uniforme con los colores patrios y lucir en mi pecho con mucho orgullo y dignidad el nombre de la República Dominicana.

“Nada se compara con ese altísimo honor", manifestó Marichal al ser entrevistado por este redactor en su podcast "Héctor Gómez más que deportes".

Marichal ponderó la calidad del equipo y el ambiente de armonía que reina en el mismo. "Estoy muy orgulloso y emocionado de la profundidad con la que cuenta el equipo”, adujo.