¿Solicitarás visa americana? Consejos prácticos de lo que no se debe hacer en el formulario

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Existen varias formas legales para poder ingresar a los Estados Unidos; una de ellas y la más común es realizar la solicitud de visa de turismo al consulado americano de cada país.

Este tipo de visado se lleva a cabo mediante el formulario B1/B2, que es el documento de no inmigrante para entrar. Se trata de una combinación de dos categorías de visa que permite a personas extranjeras viajar al país de forma temporal, ya sea por motivos profesionales o de ocio.

Sin embargo, no todos califican para este tipo de aprobación y se pueden cometer errores en la ejecución del formulario DS-160 y en la entrevista con el cónsul.

El destacado experto en migración, Gregorio Martínez, mejor conocido en las redes sociales como “Toca viajar”, detalló en un video de su canal de YouTube lo que no se debe hacer a la hora de completar el formulario de visa americana.

¿Qué no se debe colocar?

Martínez manifestó que existen desinformaciones sobre el proceso del formulario, debido a que muchas personas consideran necesario incluir ciertos datos que, técnicamente, no corresponden al documento.

Entre las informaciones que no se agregan en el formulario DS-160 de visa americana, puntualizó los siguientes:

1. Cantidad de hijos

“No hay un espacio donde se pueda colocar la cantidad de hijos que la persona tenga, a menos que le hayan negado la visa; usted no tenía hijos y el formulario te abre un espacio para colocar la nueva información”, dijo el experto.

2. Información bancaria o bienes personales.

3. Colocar una información en el formulario y en la entrevista exponer otra.

4. Sobre todo, llenar el perfil con informaciones no reales.

Martínez aconsejó a las personas que vayan a solicitar su visado que deben trabajar las debilidades y amenazas que no le sumen para la aprobación de la visa americana.