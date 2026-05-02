¡Pesadilla! Tatis jr. en su peor inicio de Grandes Ligas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El talentoso y versátil jugador de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., está teniendo el peor inicio de temporada de su carrera en las Grandes Ligas.Tatis Jr., de 27 años, quien está viendo acción en su séptima temporada en Las Mayores. Ha jugado en 30 partidos en esta campaña, donde está registrando un promedio al bate de .250, fruto de 28 hits en 112 turnos, sin jonrones, 13 remolcadas, 4 extrabases (todos dobles), 11 anotadas, 8 bases robadas, OBP .323, SLG .286, OPS .609.

Llama mucho la atención la poca cantidad de extrabases conectados en sus primeros 30 juegos (apenas 4), lo cual, a su vez, se traduce en un anémico porcentaje de slugging de .286, por mucho, el más bajo de su carrera. Asimismo, su OPS (OBP + SLG) de .609 es también el más bajo de su carrera en los primeros 30 juegos de inicio de temporada.

Tatis Jr. aún no ha dado el primer jonrón en sus primeros 30 juegos. Su total de jonrones más bajo para un inicio de temporada que era de 6 en el 2024.

Tatis jr. la pasa mal

Tiene promedio de bateo bajo

Apenas batea hoy 250

Su promedio al bate en esta temporada es de .250, el segundo más bajo de su carrera, sólo superado por el promedio de .243 que tuvo en los primeros 30 juegos de en el 2024. Solo tiene 13 remolcadas de esta temporada, el total más bajo de su carrera para un inicio de campaña.