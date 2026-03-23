Irán niega negociaciones directas con EE.UU. mientras Trump asegura que "Irán quiere un acuerdo"

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El Ministerio de Exteriores de Irán afirmó este lunes que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia estatal IRNA.

El diplomático, sin embargo, rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la guerra impuesta y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no han cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.

Bagaei afirmó que en las respuestas a Estados Unidos se “emitieron las advertencias necesarias sobre las graves consecuencias de cualquier agresión contra las infraestructuras vitales de Irán, y se subrayó que cualquier acción contra las infraestructuras energéticas iraníes será respondida con una reacción contundente, inmediata y efectiva por parte de las Fuerzas Armadas”.

Trump dice que «Irán quiere un acuerdo»

Las declaraciones del portavoz de producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase este lunes que ha iniciado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ha ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las negociaciones.

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político «respetado» de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener «contención» y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo «una fracción» de su capacidad.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bager Qalibaf, aseguró que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, después de que algunos medios informaran de que Washington está manteniendo conversaciones con él para poner fin a la guerra.

“No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel”, afirmó Qalibaf en un mensaje en la red social X.