Playa Nueva Romana celebró por todo lo alto su Fiesta de Año Nuevo 2026 Golden Night

Playa Nueva Romana dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 con una celebración memorable bajo el concepto Golden Night, una noche especial dedicada a sus propietarios y que reafirmó el estilo de vida exclusivo y la calidez de su comunidad.

La tradicional velada estuvo animada por las destacadas presentaciones de Miriam Cruz y Sexappeal, quienes pusieron a vibrar a grandes y pequeños con su energía y talento, creando un ambiente festivo que se extendió hasta las primeras horas del nuevo año.

La actividad contó con un escenario cuidadosamente diseñado para recibir a sus invitados. Desde su llegada un espectacular túnel iluminado con alfombra roja marcó el inicio de la experiencia inolvidable conduciendo a los asistentes hacia un espacio impactante decorado en tonos completamente dorados y en perfecta armonía con el concepto Golden Night de la noche donde cada detalle fue pensado para ofrecer una noche memorable.

Los propietarios disfrutaron de una fiesta integral que incluyó área para niños, DJ, hora loca, zona lounge, un exquisito buffet que satisfizo los paladares más exigentes y un impresionante show de fuegos artificiales de lujo. Al llegar la medianoche, la experiencia se complementó con un late snack, donde el tradicional sancocho aportó un toque auténticamente dominicano para iniciar el año con sabor y energía.

En Playa Nueva Romana celebramos no solo una noche especial, sino el valor de vivir y compartir en un entorno diseñado para disfrutar, conectar y crear recuerdos inolvidables. Que este nuevo año 2026 esté lleno de bienestar, alegría y grandes momentos para todos “expresó Rosa Zapata, Directora Comercial y Marketing.”

Más que una celebración, la Fiesta de Año Nuevo 2026 fue una muestra del espíritu de comunidad y del privilegio de compartir un estilo de vida único, donde cada encuentro se convierte en un momento memorable.