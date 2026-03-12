PN, campeón en tiro con fusil en Juegos Militares

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Tras dominar las pruebas individuales y por equipo la representación de la Policía Nacional barrió con las competencias de Tiro con Fusil de los 55 Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dedicados al mayor general (r) Iván Aquiles Hernández Oleaga, ERD.

El equipo conformado por el general Johnny Soto Abreu, el capitán Jaime Roldan, el primer teniente Leo Pujols, el segundo teniente Jaime Gutiérrez, y el sargento mayor Edgar Ulerio totalizó 1, 684 puntos para llevarse la medalla de oro de la competencia por equipo. La presea de plata fue para el Ejército de República Dominicana con 1,678 puntos, mientras que la medalla de bronce la obtuvo la Fuerza Aérea de República Dominicana con 1,664.

En individual

En el plano individual los policías también se llevaron los máximos honores al conquistar la medalla dorada con el segundo teniente Gutiérrez, quien acumuló un puntaje de 369. La presea plateada correspondió a Saúl Rodríguez, ERD, con puntuación de 366, mientras que el capitán Roldan, de la Policía, se quedó con el bronce al totalizar 355. El evento en el complejo de tiro y de Sierra Prieta, Villa Mella.