Pueblo Arriba triunfa en torneo de basket Santiago Rodríguez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Club Pueblo Arriba aprovechó la dirección colegiada de Alan Saint-Hilaire y Víctor Peña, quienes asumieron las riendas del conjunto para guiarlo a su primera victoria 60-51 ante La Joya en el tercer partido de la serie final del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con refuerzos de Santiago Rodríguez, evento organizado por ABASARO y donde se disputa la Copa Coopsano. En un encuentro caracterizado por la baja anotación y pobres porcentajes de campo, Pueblo Arriba sacó ventaja de las 20 pérdidas de balón provocadas al rival, las cuales capitalizaron con 21 puntos. Asimismo, las 14 asistencias colectivas y los 18 puntos en segundas oportunidades les permitieron mantener el control del partido.

La ofensiva de los ganadores fue encabezada por Luis Morel, quien consiguió un doble-doble de 21 puntos y 16 rebotes, seguido por Marlon Saint-Hilaire con 16 unidades y 9 rebotes, mientras que Odalis Rosario aportó 13 tantos.

Por los derrotados, Wascar Rodríguez encestó 22 puntos con 11 rebotes, escoltado por Ángel Alfonseca con 14 unidades y 17 rebotes, y Darlin Susaña, quien terminó con 13 puntos y 7 capturas.

Durante el juego se premió a los atletas.