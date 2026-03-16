Rangers le dan la pelota a Nathan

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El veterano lanzador derecho Nathan Eovaldi, quien se sometió a una cirugía de hernia deportiva durante la temporada baja tras registrar la mejor efectividad de su carrera, con 1.73 en 22 aperturas, será el abridor del Opening Day de los Texas Rangers por tercera temporada consecutiva, según anunció el manager Skip Schumaker el domingo.

Texas inicia la temporada como visitante contra los Philadelphia Phillies el 26 de marzo. Eovaldi, quien tuvo marca de 11-3, con 130 entradas lanzadas la temporada pasada, no alcanzó los innings necesarios para ser el líder de efectividad de la MLB, ya que los pitchers deben promediar una entrada por juego de su equipo para calificar.

El as de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, lideró las Grandes Ligas con 1.97, mientras que Tarik Skubal de los Detroit Tigers (2.21) encabezó la Liga Americana. Eovaldi, de 36 años y uno de los mejores lanzadores de la temporada, fue baja a finales de agosto por una distensión del manguito rotador y se sometió a la cirugía de hernia deportiva después de la temporada.

Ha ganado, al menos, 11 juegos por temporada desde que se unió a los Rangers en 2023, y tiene un récord de 102-84 y efectividad de 3.84.