La carrera por la ONU: estos son los nombres que podrían liderar el mundo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La sucesión de António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha abierto una carrera marcada por un fuerte protagonismo latinoamericano y africano. Cuatro aspirantes concentran la atención en el proceso de audiencias públicas que se desarrolla este mes: Michelle Bachelet (Chile), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Macky Sall (Senegal).

Los candidatos deberán responder durante tres horas a preguntas de los 193 Estados miembros y de representantes de la sociedad civil, en un ejercicio de transparencia que apenas se había realizado en 2016. La elección final dependerá de la recomendación del Consejo de Seguridad y la votación de la Asamblea General, que definirá quién asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es vista como una figura con experiencia política y reconocimiento internacional.

Michelle Bachelet

Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aporta un perfil técnico y diplomático en temas de seguridad nuclear.

Rafael Grossi

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), representa la voz de Centroamérica y ha impulsado debates sobre desarrollo sostenible y equidad. Por su parte,

Rebeca Grynspan.

Macky Sall, expresidente de Senegal, encarna la apuesta africana con trayectoria en liderazgo regional y mediación de conflictos.

Bayonne (France), 25/08/2019.- (front L-R) President of Rwanda Paul Kagame, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Japanese P

Entre los factores que marcarán la decisión figuran la presión por lograr que una mujer ocupe por primera vez la Secretaría General, la reivindicación de América Latina en la rotación informal de regiones y las negociaciones de poder entre las grandes potencias dentro del Consejo de Seguridad.

El nuevo líder de la ONU enfrentará retos globales como los conflictos prolongados en Medio Oriente y África, la crisis climática, las emergencias humanitarias y la necesidad de reformas institucionales para responder a críticas sobre eficacia y representatividad.