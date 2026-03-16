Real Madrid y FC Barcelona empate en Noche de Leyendas

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El Estadio Olímpico Félix Sánchez se vistió de gala la noche del sábado tras haberse disputado ante más de dieciséis mil fanáticos la Noche de Leyendas, que puso frente a frente a jugadores históricos del Real Madrid y el FC Barcelona, con empate a dos.

El primer tiempo fue bien jugado y las estrellas merengues y culés demostraron su calidad y enseñaron por qué llegaron al más alto nivel del fútbol mundial en su momento.

Destacaron en la primera mitad por las Leyendas del Real Madrid el portugués Pepe y Álvaro Negredo, quien tuvo la ocasión más clara en los madrileños en el primer tiempo.

De su parte por el Barca Legends mostraron su gran nivel en la etapa inicial el extremo Nolito y el eterno capitán Carles Puyol.

Pese a que el encuentro en la primera mitad tuvo sus luces, merengues y culés se fueron a los vestidores con el empate sin goles.

En el complemento el Barca Legends tomó otro aire y nuevamente Nolito creó peligro con un disparo con el interior de su pie derecho que reventó el travesaño de la portería que defendió Contreras.

Cuando se disputaba el minuto cincuenta apareció Nolito quien asistió de manera magistral al veterano Sergi Barjúan, quien remató de pierna izquierda para el primer tanto del partido.

Tres minutos más tarde el Real Madrid igualó las acciones con un verdadero golazo del Toni Moral, quien pegó un zapatazo de más de veinte metros para batir al meta blaugrana.

Como para no bajar el ritmo, el Real Madrid aprovechó un error en salida de los culés para que el colombiano Edwin Congo le diera vuelta al marcador al cincuenta y cuatro.

Cuando todo parecía que sería triunfo para las Leyendas del Real Madrid, apareció nuevamente Sergi Barjuan, quien remató de tijera dentro del área para poner al setenta y seis el dos por dos final.

El público capitalino disfrutó al máximo los ochenta minutos del partido.

Vibró con las acciones de Pepe, Callejón , Congo, Toni Moral, Contreras y McManaman por parte del conjunto blanco y de Sergi, Puyol, Nolito, Sorín, Giovani y Fontás por los blaugranas. República Dominicana, al ser la primera vez que el país se convierte en el epicentro de un choque de leyendas de esta magnitud. Este evento no solo posiciona al país como un destino de élite para el fútbol internacional, sino que también ha sido posible gracias a la visión estratégica y el respaldo de los pilares del fútbol nacional: la Federación Dominicana de Fútbol y la Liga Dominicana de Fútbol.

Asimismo, este espectáculo de clase mundial contó con el apoyo fundamental de marcas líderes que apuestan por la excelencia y el desarrollo del deporte en suelo quisqueyano.

Entre ellas: Kliquea, Induveca, Hyundai, BMW, FarmaExtra, Coca Cola, CARTEL, Captiva, BM Cargo, Barcelonia, Altio, X Fans International, UlticaBinet, Quaker, Oceanna y Multi Trade.

República Dominicana, al ser la primera vez que el país se convierte en el epicentro de un choque de leyendas de esta magnitud.

Asimismo, este espectáculo de clase mundial cuenta con el apoyo fundamental de marcas líderes que apuestan por la excelencia y el desarrollo del deporte, en especial el fútbol.

Terminó en un emocionante empate 2-2, destacando figuras como Pepe (RM), Carles Puyol (FCB), Edwin Congo (RM) y Sergi Barjuan (FCB)

Barjuan marcó doblete, ante más de 16,000 espectadores en el remodelado Estadio Olímpico Félix Sánchez, marcando un hito para el fútbol en RD.

Por las leyendas madridistas destacaron el defensa Pepe y el delantero Álvaro Negredo.

En el bando azulgrana, el extremo Nolito y el excapitán Carles Puyol lideraron las acciones ofensivas.

En el segundo tiempo, el Barça Legends aumentó la presión. En el minuto 50, Nolito asistió a Sergi Barjuan, quien definió de pierna izquierda para marcar el primer tanto.

Al finalizar el partido los miles de fanáticos que asistieron a la importante actividad dieron un fuerte aplauso a los jugadores integrantes del Real Madrid y el FC de Barcelona, que llenaron una historia en el fútbol mundial.

La República Dominicana experimenta auge en el fútbol.