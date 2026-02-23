República Dominicana derrota a México y avanza en Panam Softbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jendry Torres conectó tres imparables en igual número de turnos, anotó una carrera y remolcó dos, para encabezar la victoria 6-2 de la República Dominicana sobre México en la jornada dominical del XIII Campeonato Panamericano de Softbol.

Con la victoria el conjunto quisqueyano asegura su pase a la segunda ronda del torneo.

El triunfo fue acreditado al relevista Jonni Suriel, mientras que Yan Carlos “El Pinto” González se apuntó el salvamento.

González abrió el encuentro y regresó a lanzar en la séptima entrada. La derrota recayó sobre José M. Contreras.

Suriel trabajó 3.0 entradas en calidad de relevo, permitió cuatro imparables y dos carreras limpias, sin otorgar bases por bolas y ponchó a dos bateadores.

La justa, organizada por la WBSC-Américas y clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027, se celebra en Montería, Colombia.

La ofensiva dominicana conectó siete hits y jugó sin errores a la defensa en el partido celebrado en el estadio José Gabriel Amín Manzur. México también ligó siete imparables, pero cometió dos pifias.

La novena quisqueyana tomó el control temprano con dos anotaciones al cierre del primer episodio y amplió la ventaja con un rally de cuatro carreras en el quinto. México marcó sus dos vueltas en el tercer capítulo.

Además de Torres (3-3, doble y dos sencillos), se destacaron Luis Hiciano Arias (3-1, dos anotadas y una impulsada), Juan Arias (un sencillo), Yoel De Mota de la Cruz (3-1, una anotada) y Pablo Modesto Figuereo (3-1, doble, una anotada y una remolcada).