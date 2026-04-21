República Dominicana enfrentará a Panamá previo al inicio del Mundial FIFA 2026

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La Selección Dominicana de Fútbol se medirá ante la mundialista Panamá el próximo 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá, partido que tendrá su pitazo inicial a las 8:45 de la noche -hora de RD-. Será otro partido de alto nivel para el elenco quisqueyano que afina detalles de cara a la venidera Liga de Naciones de Concacaf.

Para la Sedofútbol que dirige el entrenador argentino Marcelo Nveleff será un buen termómetro tomando en cuenta que la selección canalera estará participando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inclusive, el compromiso servirá de despedida para los anfitriones antes de partir al mundial.

Será el tercer enfrentamiento de preparación de República Dominicana ante selecciones que competirán en la próxima copa del mundo: Jordania (septiembre) y Uruguay (octubre) de 2025 fueron las primeras.

Panamá está posicionada en el lugar 33 del Ranking Mundial de la FIFA y es cuarta en el área de Concacaf, por detrás de México, Estados Unidos y Canadá.

Para el elenco patrio representa aprovechar al máximo una nueva Ventana FIFA al enfrentar a un rival con un nivel tan exigente como el de los posibles oponentes en la próxima Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf en la que el seleccionado dominicano competirá por vez primera.

Dominicana no ha parado de jugar partidos tras un primer semestre de 2025 donde disputó las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf y la Copa Oro.

En la segunda parte del año además de los duelos de septiembre, disputó partidos de la Concacaf Friendly Series en noviembre (San Vicente y las Granadinas, y Martinica), y en marzo de 2026 hizo lo propio frente a El Salvador y Cuba, dejando una muy buena imagen con el juego y dominio desplegado en gran parte de estos compromisos.