¿Cuál es el monto total que entregará Supérate en diciembre, incluyendo el aporte de “La Brisita”?

Como parte de las ayudas sociales por la temporada navideña, el programa Supérate entregará este mes de diciembre un total de RD$3,150 a las familias beneficiarias, al sumar el subsidio Aliméntate y el bono especial La Brisita Navideña.

Este lunes fue depositado el subsidio Aliméntate correspondiente al mes de diciembre, por un monto de RD$1,650, el cual se añade al bono la Brisita Navideña, de RD$1,500, que fue transferido el pasado 4 de diciembre.

Con ambos aportes, las familias adscritas al programa reciben un total de RD$3,150 durante este mes.

Supérate recordó que, a partir de enero, el subsidio Aliméntate retomará su monto habitual de RD$1,650 mensuales, sin el bono adicional de Navidad.

De acuerdo con las autoridades, a través de Supérate se otorgaron bonos digitales de RD$1,500 a 1 millón 400 mil familias. De manera paralela, el Gabinete de Política Social distribuye tarjetas físicas por el mismo monto a 1 millón 200 mil personas que no forman parte del programa, mediante distintas entidades de asistencia social del Estado.

El bono puede ser utilizado en colmados, almacenes y supermercados autorizados, ampliando las opciones de compra para los hogares beneficiados.

¿Quiénes califican?

La directora de Supérate, Gloria Reyes, explicó que no todas las personas pueden activar la tarjeta, ya que deben cumplir con los criterios establecidos por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), entre ellos tener ingresos mensuales inferiores a RD$30,000, además de otros parámetros socioeconómicos.

Reyes indicó que cerca del 30 % de las ayudas sociales está destinada a adultos mayores, por lo que aseguró que este segmento tiene garantizada su Brisita Navideña.