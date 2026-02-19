Reyes y Santillán se enfrentarán por título de la AMB

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La promotora Shuan Boxing Promotion presentará al público la tan esperada cartelera de boxeadores e influencers el próximo sábado en el reconocido Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz, escenario que puede ser testigo de una noche histórica para el boxeo dominicano.

El combate semi estelar de la velada será por el título mundial AMB, donde el dominicano oriundo de La Vega y residente en Tokio, Japón, Noel Reyes, se enfrentará al también dominicano, nativo de La Romana, Víctor Santillán, en un duelo que promete grandes emociones.

Reyes es un boxeador que ha venido batallando incansablemente hasta acercarse a su gran sueño mundialista.

En su carrera ha conquistado el campeonato Fedecaribe y el título Gold, logros que lo han colocado en la antesala de esta gran oportunidad por la corona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.

El vegano cuenta con un récord profesional de 19 victorias y 4 derrotas, con 15 triunfos por la vía del nocaut, demostrando su poder y contundencia sobre el ring.

Por su parte, Santillán llega a la pelea con marca de 15 victorias y 2 derrotas, incluyendo seis triunfos antes del límite.