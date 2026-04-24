La Romana dedica torneo a Juan Núñez

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La Asociación de Béisbol de La Romana (ABERO) anunció la celebración de su tradicional torneo de béisbol doble A, en opción a la Copa Central Romana Corporation, dedicado al licenciado Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), a iniciar este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad de la región Este.

Así lo informó el veterano dirigente Eduardo Phipps, presidente de la entidad organizadora con sede en la ciudad de La Romana.

Señaló que verán acción los equipos de Papagayo, Tiburónes de Bayahíbe, Padres de Baseball, Los Sacallamas, Guaymate, Delfines Villa Hermosa y Los ángeles de la Cueva.

“Todo está listo para este domingo reconocer a Juan Núñez por el gran trabajo viene haciendo desde FEDOM”, explicó el dirigente Phipps.