Ronda Rousey regresará a la MMA: peleará con Gina Carano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La excampeona de peso gallo de la UFC, Ronda Rousey, regresará a las artes marciales mixtas por primera vez en casi una década cuando se enfrente a su compañera pionera en deportes de combate, Gina Carano, el 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, California, según confirmó Most Valuable Promotions el martes a ESPN.

El gran enfrentamiento entre las leyendas de las MMA encabezará el primer evento profesional de MMA promovido por Most Valuable Promotions de Jake Paul y se transmitirá en vivo por Netflix.

Rousey y Carano se enfrentarán en la categoría de 145 libras, y la pelea será sancionada profesionalmente bajo las Reglas Unificadas de MMA y se disputará a cinco asaltos de 5 minutos con guantes de 4 onzas, dentro de una jaula hexagonal.

"He esperado tanto tiempo para anunciar esto: ¡Gina Carano y yo nos batiremos en la mayor superpelea en la historia de los deportes de combate femeninos!", declaró Rousey a ESPN. "Nos asociamos con MVP, la promotora que prioriza a las luchadoras, así como con la plataforma de streaming más grande e imponente del planeta, Netflix. Esto es para todos los fans de las MMA del pasado, del presente y del futuro. Próximamente... mucho más".

Rousey (12-2) fue la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo en 2008 y la primera mujer que firmó con la UFC tras su paso por la extinta promotora de MMA Strikeforce como su última campeona de peso gallo femenino. Conquistó la industria, dominando a sus rivales desde su llegada en 2013 como la primera campeona de peso gallo femenino de la UFC, y aún ostenta el récord de la UFC de defender con éxito el título seis veces consecutivas.

Rousey, de 39 años, se convirtió instantáneamente en una estrella y marcó el comienzo de una era para las mujeres en artes marciales mixtas en la UFC. Derrotó a sus oponentes —con su aclamada llave de brazo— desde su debut profesional en 2011 hasta 2015, cuando 11 de sus primeras 12 peleas terminaron en el primer asalto, con tres oponentes consecutivas derrotadas en menos de un minuto.

Rousey finalmente fue destronada por Holly Holm en una sorprendente sorpresa en 2015 y volvió a perder por nocaut ante Amanda Nunes en 2016, su última pelea de MMA. Posteriormente se retiraría de las MMA y se embarcaría en una exitosa carrera en la WWE de 2018 a 2022, convirtiéndose en tres veces campeona mundial. También es autora superventas del New York Times y apareció en las franquicias cinematográficas de Rápidos y Furiosos y Los Mercenarios. Fue incluida en el Salón de la Fama de la UFC en 2018.