Denuncian tala indiscriminada en Loma del Santo Cerro; dicen es para proyectos inmobiliarios

SANTO CERRO, LA VEGA.- Comunitarios y defensores del medio ambiente y de los recursos naturales de la zona del Cibao Central, manifestaron su profunda preocupación ante lo que califican como un abuso ambiental lo que está ocurriendo en esta la emblemática Loma del Santo Cerro, donde una empresa privada estaría realizando talas masivas de árboles con el supuesto propósito de construir villas, casas veraniegas y apartamentos en la zona.

La denuncia a este medio fue hecha por el señor José Antonio Cabrera y el coordinador del Grupo Los Peregrinos del Cibao, Guanchy Compres, quienes llamaron al Presidente Luis Abinader para que se disponga una exhaustiva investigación con relación a lo que los quejosos llaman, el peor daño ambiental de la historia llevado en la zona.

En ese sentido manifestaron, que tal y como se observan en las imágenes que tanto ellos como otras personas de las comunidades adyacentes poseen, grandes porciones de áreas verdes han estado siendo impactadas, eliminando parte del paisaje natural que durante siglos ha caracterizado este importante punto del Cibao.

Expresan que la intervención ha generado indignación entre ciudadanos que consideran que se está atentando contra un patrimonio natural, histórico y espiritual del país, por lo que llaman a las autoridades a que actúe en consecuencia.

¿José Antonio Cabrera, residente en la zona.

“El Santo Cerro no es solo un centro religioso donde se levanta el histórico Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, sino también un lugar de profundo valor histórico. De acuerdo con registros históricos, fue en esta zona donde los españoles establecieron uno de sus primeros asentamientos en el Cibao y donde se construyó una de las primeras iglesias de la región, convirtiéndolo en un símbolo de la historia colonial dominicana”, dice José Antonio Cabrera.

De su lado Guanchy Compres llamó de manera urgente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a las autoridades municipales y provinciales, para que investiguen si esta intervención cuenta con los permisos ambientales correspondientes y si se están respetando las normativas de protección ecológica y patrimonial, pero sobre todo si para las talas que se llevan a cabo en la zona se llevaron a cabo los estudios medioambientales de lugar.

Guanchy Comprés, del Grupo Los Peregrinos.

“La Loma del Santo Cerro no puede convertirse en un proyecto inmobiliario más. Aquí no solo se tala madera, se está arrancando parte de nuestra identidad. La comunidad exige transparencia, supervisión técnica y, de ser necesario, la paralización inmediata de cualquier obra que atente contra el equilibrio ambiental y el valor histórico de la zona”, expresó Compres.