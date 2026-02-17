Luis Carrasquero, el artista latino que plasma el realismo en la piel y triunfa en EE. UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La industria del tatuaje en Estados Unidos ha servido de escenario para Luis Alberto Carrasquero. Tras su participación en diversas convenciones durante el 2025, el tatuador ha logrado posicionar su arte realista, estilo que se caracteriza por reproducir imágenes, personas, paisajes u objetos con una precisión casi fotográfica sobre la piel.

Su éxito en este entorno es el reflejo de una transición profesional. Tras dejar atrás su formación en Contaduría, el artista aplicó la constancia y la disciplina al arte corporal, transformando su pasión por el dibujo en un oficio con proyección internacional.

Recientemente, su trayectoria sumó hitos importantes en la ciudad de Owensboro, Kentucky. Durante la Triple Crown Tattoo Expo 2025, el tatuador obtuvo el premio "Best of Show", el reconocimiento más alto de la convención, que se otorga a la pieza con la mejor ejecución técnica entre todos los participantes.

Posteriormente, en la Middle Tennessee Tattoo Expo 2025, celebrada en Nashville, volvió a figurar en la premiación; en esta ocasión, obtuvo el tercer lugar en la categoría de "Color", lo que confirma su versatilidad tanto en obras monocromáticas como en composiciones cromáticas complejas.

La propuesta de Carrasquero se distancia de la improvisación. Su enfoque se centra en el realismo de alto impacto, rama que no admite errores de proporción y requiere una planificación exhaustiva antes de que la primera aguja toque la piel. Uno de los pilares de su trabajo es la durabilidad de la obra. Él sostiene que el verdadero valor de un tatuaje se mide con el paso de los años; por ello, su técnica se enfoca en asegurar que los contrastes y las sombras permanezcan intactos a pesar del proceso natural de regeneración celular.

"Mi estilo se enfoca principalmente en el realismo, tanto en blanco y negro como en color. Busco un alto nivel de detalle, profundidad y lectura visual, cuidando siempre la composición y la durabilidad del tatuaje con el paso del tiempo", afirma.

La ejecución de estas piezas de gran formato es un proceso que demanda paciencia, tanto del profesional como de la persona que se va a tatuar. El artista suele dividir sus intervenciones en sesiones de dos a tres días, priorizando siempre la integridad de la piel y permitiendo un proceso de cicatrización controlado.

Para Luis Alberto, el éxito en Estados Unidos representa una etapa de aprendizaje continuo. Enfatiza que, a pesar de los premios obtenidos, el objetivo principal sigue siendo el perfeccionamiento de la técnica para ofrecer resultados que desafíen los límites del realismo tradicional.

Su capacidad para gestionar proyectos complejos sobre la piel le ha abierto puertas en estudios y eventos de relevancia internacional, consolidando su presencia en Tennessee y Nueva York. Actualmente, proyecta su carrera hacia próximas participaciones en convenciones y expansión de su arte. Su visión apunta a mantener la calidad que lo llevó a obtener reconocimientos en Kentucky y Tennessee, buscando siempre que cada nueva pieza supere a la anterior en detalle y ejecución.