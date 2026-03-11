Santana y Rodríguez ganan Medio Maratón Claro

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los destacados atletas Jilberto Santana y Soranyi Rodríguez lograron el primer lugar overall en la distancia de 21 kms, durante la celebración del Medio Maratón Claro que alcanzó un nuevo hito en el país al registrar 6,200 participantes, en la justa atlética.

Santana, se impuso en la máxima categoría masculina con un tiempo de 1:05:52, mientras que, en la división femenina Rodríguez en un tiempo de 1:16:44. por su parte Sahira Sahdalá, gerente de Promociones y Patrocinios de Claro Dominicana, resaltó que esta edición se entregaron RD$3 millones en premios, reafirmando la magnitud del evento y su impacto dentro de la comunidad deportiva.

Asimismo, explicó que la organización contó nuevamente con el respaldo de Emoción Deportiva, responsable del trazado y medición de las distancias bajo estándares internacionales, con experiencia en maratones como el de Telcel y carreras organizadas para marcas globales como BBVA y Adidas.

La ruta de los 10K y 21K cuenta con certificación de World Athletics en coordinación con la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), lo que eleva el nivel técnico del evento y lo convierte en una competencia atractiva para corredores experimentados. Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana, destacó el impacto que ha alcanzado esta plataforma deportiva a lo largo de los años.

“Con este emblemático evento, que inspira y continúa posicionándose como un referente dentro del calendario deportivo nacional, contribuimos al desarrollo del deporte en la República Dominicana y a la promoción de valores asociados al bienestar, la disciplina y la integración familiar”, expresó,