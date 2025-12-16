Santiago gana convivio de minibaloncesto

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La representación de Santiago sobresalió por tercer año consecutivo durante la celebración de la versión 2025 del Convivio Nacional de Minibaloncesto, dedicado a José P. Monegro en el que participaron los mejores 12 equipos del país.

La representación cibaeña ha ejercido un pleno dominio en esta convivencia nacional de minibaloncesto para atletas de 11 y 12 años, la cual es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe.

Junto a Uribe, están en la coordinación del evento deportivo nacional, el Inmortal y viceministro de Deportes Fernando Teruel, titular de la Comisión Nacional de Minibaloncesto; el también Inmortal del Deporte José -Maíta- Mercedes, director del Proyecto de Selecciones Nacionales Formativas de Fedombal, y Melvyn López, en las coordinaciones técnicas; y José Esteban Borromé, directivo de Fedombal, en la logística.

La escuadra minibasket de Santiago quedó en el primer lugar, por encima del Distrito Nacional, segundo; San Pedro de Macorís, tercero; y la Provincia de Santo Domingo, cuarto.

El cuerpo técnico de los santiaguenses lo encabezó Domingo Santos (Leíto), quien ha estado al frente del equipo en los últimos tres años que han salido victoriosos, quien tuvo como asistente a Edwin Bonilla, como delegado estuvo Homero Suárez, y Francisco Alberto, vicepresidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago (Abasaca).

Al final de la actividad, Uribe y Teruel procedieron a la entrega de medallas para cada uno de los integrantes del equipo de Santiago y el Distrito Nacional, por igual a las delegaciones de San Pedro de Macorís y de la Provincia de Santo Domingo, que fueron los cuatro finalistas.

El Convivio Nacional de Minibaloncesto 2025 estuvo dedicado al periodista José P. Monegro, director del periódico El Día, quien fue reconocido.