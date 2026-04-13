Santos y Sojo ganan sus combates en Grand Prix de MMA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los dominicanos Elías “La Mole” Santos y Jonasky “La Máquina” Sojo vencieron a sus respectivos rivales en el evento Gamebred FC 10, en sociedad con Fighting Force, celebrado el sábado en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo, con una asistencia superior a los 5 mil fanáticos.

Con sus triunfos, “La Mole” Santos y “La Máquina” Sojo avanzaron a la siguiente ronda del Grand Prix Internacional de MMA (Artes Marciales Mixtas), que tiene una bolsa de 500 mil dólares, cerca de 30 millones de pesos.

“La Mole” Santos, doble campeón de Fighting Force, logró su victoria por decisión dividida frente al estadounidense y ex peleador de UFC Landon Quiñones. Fue un combate intenso y estratégico.

Por su parte, “La Máquina” Sojo, dominicano de origen venezolano, dominó de manera contundente al también ex UFC Charles Rosa, imponiéndose con autoridad y asegurando su pase a la siguiente ronda del torneo.

Las próximas fases del Grand Prix continuarán en la ciudad de Miami, Florida, con uno de los premios más grandes en la historia del deporte en la región.

Lo inesperado

Con el evento, República Dominicana vivió una noche histórica para las artes marciales cuando el evento Gamebred FC 10, en asociación con Fighting Force, reunió a más de 5,000 personas en el Óvalo de la Feria Ganadera, convirtiéndose en el evento más taquillero en la historia del MMA en el país.

Lo que en su momento parecía un escenario ambicioso para un deporte en crecimiento, terminó quedando pequeño ante la masiva asistencia y el entusiasmo del público, consolidando un precedente sin igual para el desarrollo de las MMA en el país.

En las peleas estelares de la noche, el brasileño Thiago Santos se llevó la victoria ante Guto Inocente, mientras que el experimentado Anthony “Lionheart” Smith finalizó por sumisión en el primer asalto a Chase Sherman.