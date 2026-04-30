Sepultarán hoy a la juvenil Danna, hija de Rafael Uribe

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La juvenil de 12 años Danna Sofía Uribe, que falleció ayer será sepultada hoy, causando un gran dolor en la familia y las amistades del destacado deportista su padre Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto.

El deporte dominicano está de luto en especial el baloncesto por el fallecimiento de la juvenil.

Los restos de Danna serán expuestos hoy desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde en la Funeraria Blandino de la Abraham Lincoln.

Varias personalidades han expresado su pésame a Uribe y su familia por el fallecimiento de la juvenil Danna. Uribe ha recibido muestra de dolor del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, del ministro de Deportes Kelvin Cruz, el ex ministro de Deportes, Felipe Jay Payano, el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, además dirigentes federaciones y asociaciones. Los deportistas han destacado este momento de inmenso dolor, la comunidad del baloncesto, al que Uribe ha dedicado tantas horas, debe unirse en oraciones, para que encuentren fortaleza y consuelo. La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) pospuso los partidos programados para anoche debido al fallecimiento de Danna.