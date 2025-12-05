¡Sigue celebración! Leonardo Aguilera recibe campeones del Mauricio Báez

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La celebración del festejo de haber ganado tres coronas al hilo en el basket distrital y su título 11 de por vida, por parte del club Mauricio Báez, aún no concluyen.

Esta vez, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, recibió a una representación del Club Mauricio Báez, en su despacho.

El encuentro se llevó a cabo en la Torre Banreservas, donde algunos jugadores, directivos y entrenadores de los monarcas del equipo de baloncesto superior del Mauricio Báez, que hace pocos días se coronó del Torneo de Baloncesto Distrital.

“Ustedes representan el ejemplo perfecto de que en la juventud dominicana hay muchas cosas buenas y que el esfuerzo de apoyar el deporte que hemos realizado como entidad ha valido la pena”, dijo Aguilera.

El máximo ejecutivo del Banreservas declaró que un verdadero “Jugador Más Valioso” lo es la figura de Leo Corporán, por todo su impacto a favor de la juventud de Villa Juana, sectores aledaños y sus aportes al desarrollo clubístico en el país. “Si aquí hay un verdadero MVP, es Leo Corporán, su labor con el Mauricio Báez ha impactado a toda la sociedad”.

Entrega de camiseta

Un acto muy especial dentro del encuentro, fue la entrega de la chaqueta oficial del Mauricio Báez, con su apellido Aguilera al dorso y el número 62, que simboliza los años de fundación del club.

Amaury Heredia, gerente general del equipo superior, presentó a cada uno de los jugadores y realizó un recuento de sus trayectorias como baloncestistas y sobre todos los éxitos que han cosechado.