SNS fortalece servicios médicos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un paso decisivo para garantizar la salud y seguridad de los atletas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, reafirmó su compromiso absoluto con la organización del evento y anunció una ampliación significativa en la cobertura de servicios médicos especializados.

Durante una reunión estratégica, el doctor Landrón enfatizó que el SNS no solo mantendrá los acuerdos previamente alcanzados, sino que robustecerá la infraestructura de atención para cumplir con los estándares internacionales más exigentes.La nueva hoja de ruta trazada por el SNS para los Juegos incluye la incorporación de áreas críticas que no estaban contempladas inicialmente.

El encuentro contó con la participación de los doctores José Joaquín Puello, Asesor y figura emblemática del deporte regional; Milton Pinedo, coordinador general de los servicios médicos y control de dopaje de los Juegos, y el doctor Eddison Félix Félix.