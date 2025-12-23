Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Soto comparte con niños de Monte Plata

El jugador exhortó a los niños a ser disciplinados y a nunca descuidar sus estudios al tiempo que disfrutan el juego de pelota

El jugador Juan Soto comparte con los niños durante la actividad.

El estelar jugador de Grandes Ligas, Juan Soto, compartió con cientos de niños de distintas ligas infantiles de esta provincia de Monte Plata.

Soto, jardinero de los Mets de Nueva York, y Tigres del Licey en la pelota invernal de LIDOM, se sintió halagado de compartir con los niños.

Los pequeños beisbolistas tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a Soto del béisbol, su carrera en Grandes Ligas y la Liga Dominicana, así como su formación personal.

De su lado, Domingo Leyba, Rafael Lacen y Esmirna Reyes, organizadores de la actividad, agradecieron al pelotero Juan Soto y a su madre Belkys por acudir al llamado.

“Soto debe servir de ejemplo a otros peloteros de Grandes Ligas”, dijeron.

