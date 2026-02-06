Taekwondo prepara a sus entrenadores para Juegos SD 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el propósito de elevar el nivel técnico de sus entrenadores, la Federación Dominicana de Taekwondo celebró el pasado fin de semana un seminario para coach en las instalaciones del Comité Olímpico Dominicano.

La actividad contó con una masiva participación de los árbitros y coachs de todas las provincias del país.

El seminario fue impartido por la maestra Claudia Pérez, una dominicana de gran experiencia internacional y otros probados técnicos de República Dominicana.

“Estamos agradecidos con la acogida que ha tenido esta, ello evidencia el gran interés de nuestros entrenadores por mejorar su preparación “, dijo Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo.

Resaltó que, con el seminario, los entrenadores dominicanos se actualizan conforme a los avances y nuevas reglamentaciones que rigen el taekwondo internacional.

“El Taekwondo dominicano tiene grandes retos para este ciclo olímpico, empezando por los Centroamericanos y del Caribe que serán celebrados en nuestro país y con la capacitación de nuestros entrenadores, la que le permitirán formar mejores atletas”, agregó Camacho.