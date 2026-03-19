Teleantillas transmitirá los juegos de Grandes Ligas

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Grupo de Comunicaciones Corripio anuncia que un conjunto de experimentados cronistas deportivos trabajara en las transmisiones de los juegos del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en 2026 por Teleantillas Canal 10 en televisión abierta y vía streaming por teleantillas.com.do.

Los reconocidos comunicadores José Antonio Mena, José Luis Mendoza, Juan José Rodríguez, Ernesto Kranwinkel, Carlos Almánzar, Rafael Díaz y Jonathan Tiburcio formarán parte de las transmisiones de la MLB 2026, las cuales han tenido éxito y gran fidelidad del pueblo dominicano en los últimos seis años, como lo demuestran los números de audiencia.

“El equipo de narradores y comentaristas es de gran experiencia y profesionalismo, y de esa manera, la empresa ofrece la mejor transmisión posible del béisbol de Grandes Ligas”, declaró Valentín Baez, vicepresidente de contenido del Grupo de Comunicaciones Corripio. Cuenta con gran audiencia en los partidos.