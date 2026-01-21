Asamblea Fedoteme aprueba informes y programa de trabajo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La asamblea general anual de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) aprobó a unanimidad el programa de trabajo correspondiente al 2026, así como los informes del presidente y del tesorero del pasado año.

El encuentro de la familia del tenis de mesa se llevó a cabo en el Hotel Whala, en Boca Chica, con la participación de los directivos de la Fedoteme y delegados de las asociaciones afiliadas. Los asambleístas vieron como bueno y válido el informe presentado por el ingeniero Gary Hernández, presidente de la Fedoteme, quien hizo un recuento del programa de actividades realizadas durante el año 2025, así como las propuestas y planes que serán desarrollados en el presente año. Enrique Rosario, tesorero de la Fedoteme, dio lectura a la cuenta general de gastos del pasado período, incluido por primera vez en la historia de la federación la presentación de los estados financieros auditados, los cuales fueron conocidos y aprobados por la asamblea.

Los delegados aprobaron también que, a partir de este año, los estados de cuenta, debidamente auditados, sean presentados de manera obligatoria en cada asamblea general, como parte del fortalecimiento de la transparencia y la buena gobernanza institucional. Rosario también mostró el anteproyecto de gastos del año en curso, el cual contiene el presupuesto asignado a las asociaciones.