¿De dónde proviene la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia?

Este 21 de enero se conmemora el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, madre espiritual y protectora del pueblo dominicano.

Cada año, miles de fieles dominicanos y extranjeros se trasladan hasta Higüey para participar en la tradicional Fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. La jornada está marcada por misas, procesiones, vigilias y actos de fe que se extienden durante todo el día y la noche.

Nuestra Señora de la Altagracia es una advocación de la Virgen María cuya devoción se remonta a los últimos viajes de Cristóbal Colón. Según la tradición, un grupo de españoles trajo consigo el retrato de la virgen hasta la región de Higüey, donde comenzó a ser venerada por los pobladores. Con el tiempo, la Iglesia católica la reconoció oficialmente como Madre Espiritual y Protectora de la República Dominicana.

¿De dónde proviene su imagen?

De acuerdo con relatos tradicionales difundidos por la Basílica de Higüey, el origen de la imagen está envuelto en historias que han fortalecido su carácter milagroso.

Una de las versiones más conocidas es la del comerciante y el peregrino misterioso. Esta historia narra que un comerciante de Higüey, a petición de su hija, emprendió un viaje en busca de una imagen de la Virgen. Durante el trayecto, se encontró con un peregrino que, tras conversar sobre la devoción mariana, le entregó el cuadro. Al recibirlo, el hombre desapareció sin dejar rastro, hecho que fue interpretado como un milagro.

Otra versión señala que los hermanos Alonso y Antonio Trejo, originarios de Extremadura, España, trajeron la imagen al establecerse como encomenderos en Higüey, contribuyendo así a que la devoción se expandiera entre los primeros pobladores del territorio.

Como parte de la tradición, los fieles realizan vigilias nocturnas conocidas como velaciones, acompañadas de cantos, rezos y manifestaciones de agradecimiento.

El santuario de Higüey

La Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia es uno de los santuarios más visitados del país y recibe cada año a miles de peregrinos de distintas partes del mundo.

Fue construida en 1954 por disposición del primer obispo de Higüey, monseñor Juan Félix Pepén, y su edificación se extendió por 17 años. El templo fue levantado con el objetivo de sustituir el antiguo santuario donde se veneraba la imagen.

La basílica fue inaugurada el 21 de enero de 1971 por el entonces presidente Joaquín Balaguer y ese mismo año fue declarada Monumento Dominicano.