¿La penúltima de Djokovic?..con permiso de Sinner en tenis

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Melbourne Australia. EFE.

Nunca se sabrá cuál será la última de Novak Djokovic, siempre vigente y al acecho, que se resiste a fijar y hablar de retirada mientras sigue en plena carrera por lograr un nuevo Grand Slam a pesar de las dificultades que asume para seguir el ritmo impuesto en el circuito por el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, al que se enfrenta hoy de camino a la final del Abierto de Australia. Insiste el jugador de Belgrado de 38 años en pujar cada edición por un nuevo Grande. Ya tiene más que nadie, veinticuatro, igualado con Margaret Court, la que más acaparó en el circuito femenino. Djokovic, cuarto del mundo, aún con combustible para animar cualquier cita mayor, con 101 títulos como bagaje en su carrera, reivindica su condición de aspirante y alimenta la leyenda que ha creado durante tantos años. No le favorecen los cara a cara con Jannik Sinner, con el que ha perdido los cinco enfrentamientos recientes. Ni tampoco el desgaste de energía ni la debilidad que ejerce en todos la edad. Novak insiste y confía a pesar de asumir que ha sido una lesión de un rival, la de Lorenzo Musetti, lo que le permite estar en semifinales de un Grand Slam una vez más.

El serbio, que ha dado síntomas de no estar a su máximo nivel y que ha necesitado de auxilio físico en los partidos para seguir adelante, ganó por la vía rápida al español Pedro Martínez y después al italiano Francesco Maestrelli y también en tres al neerlandés Botic Van de Zandschulp. Djokovic apura para mantener el contador de energía. Sin excesivo consumo. En octavos avanzó directo.