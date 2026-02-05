El TM se alista para los Juegos; avanza remodelación techado

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, Gary Hernández, aseguró que sus principales atletas, en ambas ramas, están entrenando a plena capacidad de cara a tener un buen desempeño en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Asimismo, Hernández dijo que espera terminen en el menor tiempo posible los trabajos de remodelación del Pabellón de Tenis de Mesa.

Exclamó que a mediados de este mes, la selección completa partirá a España, donde realizará una base de entrenamiento de dos meses, antes de regresar al país para disputar el Campeonato Centroamericano y del Caribe, del 9 al 15 de abril, evento que tendrá a la República Dominicana como sede.

"La selección nacional de tenis de mesa, en ambas ramas, vive un momento de trabajo intenso y compromiso total de cara a los Juegos 2026, con sus principales figuras entrenando tanto en el país como en importantes centros internacionales", exclamó Hernández.

Afirmó que en masculino se destacan Jiaji Wu, medallista de plata panamericano en individual, quien actualmente se encuentra entrenando en China. Isaac Vila continúa su desarrollo competitivo en Estados Unidos donde entrena y participa en liga, mientras que Rafael Cabrera realiza su preparación en una base de entrenamiento en Francia. Sostuvo que en el país se mantienen activos Ramón Vila, ganador de la última eliminatoria, junto a Ronaldo Tejeda, Yoel Mendoza y Eduardo Darley, completando un grupo sólido y enfocado.

Eva Brito se perfila como medallista en los Juegos

En femenino, las atletas Esmerlyn Castro y Eva Brito entrenan en Salcedo, acompañadas por Arianna Estrella y Dafne Sosa. Por su parte, Yasiris Ortiz está en Estados Unidos participando en torneos de alto nivel que fortalecen su proyección internacional.

Hermanas Mirabal clave en la preparación

Dijo que el municipio de Salcedo se ha convertido en el corazón de la preparación de los equipos nacioanles. “Allí, en un local remodelado y adaptado por la federación para el alto rendimiento, la selección venía trabajando a tiempo completo”, comentó.

Sentenció el equipo nacional está presto a viajar a a México en las próximas horas a un torneo Abierto.

Gary Hernández, presidente de FEDOTEMES

Eva Brito a Portugal

Mientras que Eva Brito viajará a Portugal para entrenar y jugar liga profesional. Brito estará buscando una medalla en los Juegos.