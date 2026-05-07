Tensión en Real Madrid: Lo que se sabe de la "pelea salvaje" entre Valverde y Tchouaméni

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La temporada 2025-2026 del Real Madrid ha dado un giro muy dramático tras la reciente polémica del vestuario merengue.

Según un comunicado oficial del equipo, Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni tuvieron un severo altercado ocurrido en la mañana de ayer durante entrenamiento.

Los medios españoles indicaron que Valverde y Tchouaméni tuvieron un "encontronazo" que termino de manera grave debido a que el uruguayo Valverde se golpeó “accidentalmente contra una mesa”, lo que le provocó “un pequeño corte en la frente” y una visita protocolaria al hospital.

El diario Marca describió el reciente episodio como una pelea subida de tono desde el primer momento que habría obligado, incluso, a intervenir a varios integrantes del equipo y que acabó con Fede Valverde en el hospital.

En ese sentido, el Real Madrid ha publicado un comunicado médico de Fede Valverde, que ha sido diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club.

Por otro lado, Valverde niega rotundamente que hubiera una agresión directa: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, señaló.

“Ayer tuve un incidente con un compañero de equipo durante un entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo pareciera exagerado”, añadió.

Finalmente, el club español confirma que ha abierto expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, aunque no entra en detalles sobre lo sucedido ni adelanta posibles sanciones. La entidad asegura que informará de las resoluciones cuando concluyan los procedimientos internos.