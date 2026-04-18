Santo Domingo acoge esta noche la XII edición de los Premios Diáspora

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La Fundación Zile celebrará esta noche la ceremonia de entrega de los Premios Diáspora, en su XII edición, a partir de las 7:00 p.m. en el Hotel Barceló Lina, reconociendo en 10 categorías a destacadas personalidades haitianas y dominicanas por sus aportes al fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.

Creado por la Fundación Zile, este galardón se ha consolidado como un espacio de reconocimiento a quienes promueven la solidaridad, la convivencia y la cooperación en la isla, en un contexto marcado por desafíos históricos pero también por esfuerzos continuos de acercamiento binacional.

Los Premios Diáspora nacen de la convicción de que haitianos y dominicanos, compartiendo un mismo territorio insular, están llamados a superar las barreras del pasado y construir una nueva visión de convivencia basada en el respeto y la colaboración.

A lo largo de sus distintas ediciones, la premiación ha reconocido a más de un centenar de actores de diversos sectores —desde la comunicación y los derechos humanos hasta la acción comunitaria y el liderazgo social— destacando el impacto positivo de la diáspora en ambos países y en el mundo.

En esta edición 2026, la ceremonia reunirá a 10 galardonados, tanto haitianos como dominicanos, cuyas trayectorias reflejan un compromiso sostenido con la buena vecindad, la cooperación y la promoción de una cultura de paz en la isla.

La entrega de los Premios Diáspora forma parte de la programación oficial de la XIV Semana de la Diáspora Haitiana, que se desarrolla del 13 al 20 de abril, consolidándose como un espacio de diplomacia civil orientado a fortalecer los vínculos socioeconómicos y culturales entre Haití y la República Dominicana.

Con esta nueva edición, la Fundación Zile reafirma su compromiso de visibilizar las contribuciones positivas de la diáspora y de seguir impulsando iniciativas que fomenten una convivencia armoniosa y un futuro compartido entre ambos pueblos.