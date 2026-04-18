Se registra deslizamiento en Rancho Arriba, ruta alterna tras cierre en Ocoa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un deslizamiento de tierra registrado la madrugada de este sábado en el tramo Las Avispas–Rancho Arriba provocó la caída de material sobre la carretera que sirve como ruta alterna hacia San José de Ocoa, luego del cierre de la vía principal por un socavón.

El alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, informó que el evento ocurrió en horas de la madrugada y que intervinieron en la zona para restablecer el paso. "Ya esa parte está solucionada", dijo.

“A las 4:00 de la mañana nos llamaron para esta situación. A las 5:30 hubo un derrumbe considerable y hoy tuvimos hasta un problema de un accidente de un joven en un motor. Por suerte está vivo”, indicó al periódico HOY.

Explicó que este tramo se ha convertido de manera provisional en la principal vía de acceso, debido al cierre por la parte sur de Ocoa.

“Esta es la vía principal ahora porque San José de Ocoa está cerrado por la parte sur, por lo que estamos limpiando esta zona para que no tengan ningún inconveniente en el camino”, agregó.

Punto crítico bajo vigilancia

El deslizamiento se registró en el sector Las Avispas, identificado como el punto más vulnerable del tramo.

El alcalde señaló que, aunque la situación fue controlada y el tránsito restablecido, las autoridades buscan instalar muros como medida preventiva ante posibles nuevos derrumbes.

“El único punto crítico es ese, pero de ahí para Santo Domingo no hay ningún tipo de inconveniente. Todo el que venga de San José de Ocoa puede transitar por la carretera”, afirmó.