Towns logra doble-doble

Knicks111

Celtics89

BOSTON .AP. Jalen Brunson anotó 31 puntos y Josh Hart agregó 19 para ayudar a los Knicks de Nueva York a vencer ayer domingo 111-89 a los Celtics de Boston que tuvieron una mala noche de tiro.

Karl-Anthony Towns tuvo 11 puntos y diez rebotes para los Knicks, quienes no estuvieron en desventaja durante los últimos 42 minutos. Mikal Bridges (14 tantos) y el recién adquirido José Alvarado (12 unidades).

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Derrick White agregó 19 para los Celtics, quienes vieron su racha de cinco victorias consecutivas interrumpida. Baylor Scheierman terminó con diez puntos, 13 rebotes y cinco asistencias.

Clippers115

Wolves96

Associated Press .AP. Kawhi Leonard anotó 41 puntos y capturó ocho rebotes, y los Clippers de Los Ángeles vencieron ayer domingo 115-96 a unos Timberwolves de Minnesota en declive.

John Collins sumó 15 puntos con un seis de nueve en tiros, y Yanic Konan Niederhauser también anotó 15 puntos. Los Clippers tomaron el control con una racha de 17-3 al cerrar el tercer cuarto.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 23 puntos, y Julius Randle tuvo 17. Los Timberwolves han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, todos contra oponentes con menos del 50% de victorias.

Minnesota solo encestó tres de 18 intentos de triples y cometió 13 pérdidas de balón en la primera mitad. Edwards falló sus seis intentos de triples y perdió el balón cuatro veces.

Heat132

Wizards101

WASHINGTON .AP. Kasparas Jakucionis encestó seis de seis desde la línea de tres puntos y anotó 22 puntos, Bam Adebayo también sumó 22 y el Heat de Miami aplastó 132-101 a los Wizards de Washington.

Norman Powell añadió 21 puntos para Miami, y Kel'el Ware tuvo 19 puntos y 14 rebotes.

Andrew Wiggins consiguió 11 puntos y diez rebotes mientras el octavo lugar, Miami, se acercó a medio juego del séptimo lugar, Orlando, en la Conferencia Este.

Tristan Vukcevic anotó 14 puntos para liderar a Washington.

Alex Sarr sumó 12 puntos y 12 rebotes para los Wizards.

Raptors122

Pacers104

TORONTO .AP. Scottie Barnes anotó 25 puntos y capturó 14 rebotes para ayudar a los Raptors de Toronto a vencer e 122-104 a los Pacers de Indiana.

RJ Barrett tuvo 20 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, y Sandro Mamukelashvili añadió 17 puntos. Trayce Jackson-Davis logró diez puntos y diez rebotes en 15 minutos en su debut con Toronto tras un intercambio con Golden State.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 18 puntos, Jay Huff tuvo 15 y Jarace Walker 13. Los Pacers jugaron plagados de lesiones.