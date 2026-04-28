Caso de la niña Ruth Angélica: cronología de un crimen "desgarrador" en Los Girasoles

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El Ministerio Público estableció que la niña Ruth Angélica Mota Martínez, de apenas un año de edad, falleció por asfixia por sofocación a manos de su padre, Rosi Alfredo Mota Almonte (El Locón Brake), en una residencia ubicada en la calle 4ta. del sector Los Girasoles.

Según detalló el órgano persecutor en el expediente depositado en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, los hechos ocurrieron mientras la infante se encontraba en compañía de sus hermanos y, aproximadamente a las 6:10 de la mañana del 21 de abril de 2026, llegó El Locón bajo los efectos de sustancias controladas, encontrando a la víctima llorando.

Agrega que, aproximadamente a las 7:00 a.m., el imputado introdujo el cuerpo sin vida de su hija en un bulto color rosa; luego lo sacó de la vivienda y se acercó a la residencia de una vecina, de donde tomó una manta color morada con la cual envolvió el cadáver de la víctima, para posteriormente lanzarlo en una cañada.

“Minutos después de cometer el hecho, siendo aproximadamente las 7:15 a.m., el imputado Rosi Alfredo Mota Almonte (a) El Locón Brake o Freddy se dirigió a la residencia de la señora …, preguntando si esta se encontraba en la casa, teniendo conocimiento previo de que la misma se había retirado temprano a su lugar de trabajo, ya que habían pasado la noche juntos y esta le había solicitado que debía retirarse de su casa, ya que ella tenía que ir a su lugar de trabajo a las 7:00 a.m., retirándose el imputado de su casa aproximadamente a las 6:00 a.m.”, se lee en el documento al que el periódico Hoy tuvo acceso.

De igual forma, el Ministerio Público sostiene que El Locón Brake, a las 10:30 de la mañana de ese mismo día, regresó a la residencia de la vecina y cuestionó a una adolescente sobre si había visto a su hija, alegando que la menor había desaparecido, lo que dio inicio a su búsqueda en el sector, sin lograr hallarla con vida.

“Una vez se dio aviso a los moradores del sector de la desaparición de la víctima, iniciaron la búsqueda de la misma, siendo aproximadamente 1:30 p.m., la niña … junto a los niños … pasaron por la cañada, cuando (uno de ellos) se percató de la presencia de un bulto en la referida cañada, tomó un palo con el cual alcanzó el bulto y se encontró con la macabra escena del cuerpo sin vida de la niña dentro del bulto. Los niños dieron la voz de alerta a los vecinos, acercándose al lugar varias personas, quienes procedieron a llamar a la Policía Nacional. Al lugar se presentaron los agentes del departamento de homicidios en compañía del Ministerio Público; se realizó el levantamiento del cuerpo de la víctima …, y se remitió a INACIF”, detalló el MP.

De inmediato, afirmó el órgano acusador, se iniciaron las diligencias de investigación en torno al caso, entrevistando a varias personas, quienes establecieron que días antes del crimen Rosi Alfredo Mota Almonte se trasladó a su residencia con la finalidad de venderles unos zapatos, los cuales se encontraban dentro de un bulto con características similares al utilizado posteriormente para ocultar el cuerpo sin vida de la víctima de un año de edad.

“Al ser entrevistada la señora C… hace referencia a que, días anteriores a los hechos, había desechado a la basura un bulto color rosa, con las mismas características del bulto en el cual fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima. Asimismo, manifestó que la manta color morada, en la cual estaba envuelto el cadáver, había sido lavada por ella un día antes de los hechos”, se añade en el expediente.

Coerción

Por este hecho, la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el padre, la cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII).

Mota Almonte fue arrestado el pasado 23 de abril de 2026, mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0032323, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como violación a los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 3, 12, 13, 462 y 463 de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.