Yairo Muñoz empuja cinco y guía a Toros 8-5 sobre Leones

Los Toros del Este dieron un paso gigante en busca de avanzar a la serie final tras vencer anoche, viniendo de atrás, 8-5 a los Leones del Escogido, acarreados por el bate de Yairo Muñoz, quien bateó jonrón y triple para remolcar cinco anotaciones.

El partido lo ganó G. Yacabonis, mientras que Jefry Yan se llevó la derrota. S. Corbett trabajó en el noveno de los Toros para asegurar su juego salvado.

Los Toros hicieron un rally de cinco anotaciones para virar el marcador y tomar el comando que jamás perdieron.

Yairo Muñoz remolco cinco de las ocho carreras de los Toros para ser el hombre grande a la ofensiva. Está a uno de los Loenes. Por los Leones inició Grenne, quien trabajó en tres entradas, permitió dos hits, le hicieron tres carreras, otorgó dos boletos y ponchó a dos. Hernández lo relevó. También subieron al box por los escarlatas, West, Contreras y Teller.

Por los Toros, inició el encuentro el veterano Enny Romero, quien laboró en 4.1 entradas, permitió cinco imparables, tres carreras, dio dos boletos y ponchó a penas a un bateador. Luego siguieron Moreno, Severino y Yoacabonis.

La ofensiva de los ganadores fue liderada por Erick González que bateó de 2-2 con dos vueltas producidas, Alcìdes Escobar de 4-2 con dos anotadas, Socrates Brito de 3-1 con una impulsada.

Por los romanenses, Yairo Muñoz fue el mejor al batear de 3-1 con dos vueltas producidas, gracias a un jonrón con uno a bordo.

En el segundo acto, Eric Filia pega doble al jardín derecho, Yairo Muñoz despachó jonrón entre los jardines izquierdo y central para remolcar dos carreras.

En el tercero, los Leones empataron el choque a dos con este movimiento: .Elier Hernandez recibe base por bolas, Alcides Escobar pega doblete al jardìn izquierdo remolcando a Elier Hernandez, con el tiro, Alcides Escobar ancló en tercera. Erik pega sencillo remolcador para igualar a dos.