Yesid Pira gana la etapa de montaña

El guatemalteco Yesid Pira escaló con fuerza para dominar la tercera etapa de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional en la ruta de montaña Santo Domingo-Rancho Arriba (San José de Ocoa), cuya distancia fue de 158 kilómetros.

Pira, del equipo Hino One La Red (Guatemala) fue el escalador más rápido y se hizo con la primera posición en la empinada subida hacia el municipio de Rancho Arriba. Paró el cronómetro en 3 horas, 40 minutos y 03 segundos para sacar una ventaja de ocho segundos sobre su compañero y compatriota César Paredes y Jorge Abreu (R2R Cycling Team).

La Torre Banreservas fue el punto de salida de la etapa. Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo de la entidad, dio el banderazo. Fue una carrera competitiva en la que un nutrido pelotón batalló hasta llegar a la subida cuando se comenzó a despejar el resultado con unos diez escaladores dominantes, hasta que Pira se fugó con éxito casi iniciando la bajada de unos tres kilómetros.Wilmar Paredes, del Team Medellín, llegó cuarto a 16 segundos de Pira y pasó a comandar la clasificación general con un acumulado de 8:54.52. Su compañero Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) le sigue a 32 segundos.

Los ciclistas en la salida, en la emplanada de Banreservas, en la tercera etapa de la Vuelta Independencia.

La versión 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional es organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista es el presidente del Comité Organizador. Los ciclistas recibieron el saludo por las carreteras y las calles donde pasaron.