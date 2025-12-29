En 2026 se debe extremar la alerta contra ciberataques

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

En el año que está a punto de salir del cascarón, deberá ponerse mucha atención a la advertencia del FMI, en el informe sobre su última visita al país, de que el riesgo de ciberataques en la República Dominicana sigue siendo alto, así como al posterior reconocimiento de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, de que en el país ha habido un aumento de “intentos de ciberataques” y que es crucial que la República Dominicana siga desarrollando “redes confiables” para proteger su infraestructura crítica.

Y es que si bien en el año 2025 los cibertaques han registrado cifras de crecimiento sorprendentes, para 2026, con la intensificación del uso de Inteligencia Artificial, se espera que sean mayores, pues esta tecnología reduce las barreras para delincuentes con menos conocimientos técnicos y amplía las posibilidades de los cibercriminales más experimentados.

VPNRanks estima que en 2025 hubo aproximadamente 289 millones de intentos de ransomware a nivel mundial, junto con decenas de millones de sitios de phishing.

Para 2026, Forecast de Experian prevé que, impulsados por inteligencia artificial, los cibertaques alcanzarán mayores dominios, con técnicas cada vez más sofisticadas, persistentes y personalizadas.

Informes de tendencias globales prevén un incremento adicional en 2026 de ransomware y malware en todos los sectores, con porcentajes de crecimiento de ataques variados (por ejemplo, ransomware +41 % y espionaje +52%). En resumen, las proyecciones empresariales y de ciberseguridad indican que 2026 será aún más exigente en términos de volumen y sofisticación de ataques, en comparación con 2025.

Este escenario obliga a invertir más para fortalecer la seguridad. Estudios del FMI indican que la ciberdelincuencia costará al mundo 23 billones de dólares en 2027, lo que supone un aumento del 175 % con respecto a 2022.

Esa misma tendencia se impondrá en República Dominicana. Según el Centro Nacional de Ciberseguridad, el país fue sometido a más de 233 millones de intentos de ciberataques en los primeros seis meses de 2025. Para 2026 se proyecta un aumento continuo en intentos de intrusión, phishing y ataques automatizados, especialmente relacionados con IA y vectores avanzados, confirmando las predicciones globales. Latinoamérica fue una de las regiones más atacadas en 2025, lo que implica que RD probablemente seguirá siendo un objetivo importante en 2026.

El reto ahora se torna más desafiante porque estamos ante un enemigo que ya no golpea la puerta, sino que entra en silencio por un hilo de luz.