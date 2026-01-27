Inversión de 160 millones: el hotel tokenizado que redefine la industria turística

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España – En el marco de Fitur 2026, en un movimiento que redefine los estándares del sector turístico y financiero en la región, Archipelago International, el grupo de gestión hotelera privado más grande del sudeste asiático, ha formalizado un acuerdo estratégico con Cayacoa Group Dominicana, para el desarrollo del hotel Grand ASTON Coral Golf Resort & Spa by Cáicu en Punta Cana.

Este ambicioso proyecto de lujo, cuya construcción está programada para iniciar en 2026, marca un antes y un después en la economía digital de República Dominicana al convertirse en el primer hotel del país en ser completamente tokenizado, es decir, dividiendo el activo en "fracciones" digitales, que permiten a los inversores de diversa escala, adquirir un token y recibir dividendos proporcionales a las ganancias de la operación hotelera.

“La alianza entre Archipelago International y Cayacoa Group introduce un modelo de inversión disruptivo basado en la tokenización inmobiliaria. La eficiencia operativa del proyecto proyecta un retorno de inversión (ROI) de un 7 a un 14%, cifra que supera los promedios de los mercados. Este modelo permite que un activo de alto rendimiento en Punta Cana sea accesible a una base global de inversores, respaldado por una estructura financiera sólida y regulada”, señala Gerard Byrne director general de Archipelago.

Al clasificarse este activo como un valor (security), el proceso se llevará a cabo bajo el rigor de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), que bajo el amparo de la Ley No. 249-17, regula y fiscaliza la oferta pública de valores en el país.

“Esta integración garantiza que la emisión de los tokens cumpla con los estándares de transparencia, protección al inversionista y fiscalización necesarios, otorgando al Grand ASTON Coral Golf Resort & Spa un marco de confianza y legalidad inéditos en el ámbito de los criptoactivos inmobiliarios, que ya cuentan con importantes precedentes como Dubái, que ha sido el pionero gracias a la creación de la VARA (Virtual Assets Regulatory Authority), el primer regulador de activos virtuales del mundo ”, apunta el presidente de Cayacoa Group, Javier Sáenz de Olazagoitia.

Con una inversión estimada de 160 millones de dólares, el Grand ASTON Coral Golf Resort & Spa by Caicú, ubicado en el exclusivo desarrollo de Coral Golf En Punta Cana, con 200 habitaciones y 325 residencias, no solo es una apuesta por el lujo, sino por la modernización del mercado de capitales en el Caribe, permitiendo que un activo hotelero de alto rendimiento sea accesible a una base de inversores globales.

“El hotel estará situado justo frente a un inmenso lago de 48,000 metros cuadrados, que es el eje visual del proyecto comprendido en un campo de 18 hoyos diseñado por P.B. Dye, cuya extensión abarca gran parte de las hectáreas del master plan circundante”, explica José Luis Leonardo Vicepresidente Ejecutivo de Las Américas para Archipelago International.

Bajo la marca de cinco estrellas Grand ASTON, el complejo ha sido diseñado pensando en el golfista de alto nivel y el viajero sofisticado, a través del concepto “golf-centric”, con un approach course de 5 hoyos, iluminado y con bar, así como simuladores de interior de última generación.

“El 100% de las suites integrará tecnología Google Nest, permitiendo a los huéspedes una conectividad total y personalizada. Los huéspedes y propietarios tendrán acceso al Pearl Beach Club”, explica Leonardo.