Vendedores Mercado Nuevo denuncian intento privatización

Vendedores del Mercado Nuevo del Distrito Nacional denuncian que el ayuntamiento pretende privatizarlo mediante el fideicomiso Fimerca-SD, que regiría por 30 años y sin que les hayan consultado.

En un documento depositado en la sede del cabildo, los mercaderes expresan a la acaldesa Carolina Mejía que les preocupa la falta de información y de transparencia, el control absoluto de una fiduciaria, el aumento de alquileres de espacios por metro cuadrado y la exclusión y el desplazamiento de comerciantes.

En la comunicación proponen inversión pública directa, como en otras plazas y citan la Hospadaje del Yaque, en Santiago, y la de Higüey. Sugieren que el Estado y la alcaldía mantengan la tutela y arbitrios justos, sin intermediarios.

Demandan parar la priovatización y urgen la mediación de los regidores y de los congresistas.

Indicaron que acudieron el martes a entregarle la carta a la alcaldesa, que pidió designaran una comisión para recibirlos, lo que hicieron pero que luego les indicaron que debían dejarla en la recepción y allí la depositaron.

El comunicado lo firman la Asociación de Comerciantes de los Mercados, Comerciantes Unidos por el Bienestar del Mercado y la Asociación de Distribuidoras de Huevos.

Confían en que Mejía les recibirá para una reunión en la que sea posible escucharles y llegar a un acuerdo que no los perjudique, como aseguran harían las autoridades con ese fidemicomiso, inconsulto.