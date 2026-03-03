ABA valora discurso de Abinader sobre solidez de sistema financiero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró que el presidente Luis Abinader destacara, en su discurso de rendición de cuentas, la solidez del sistema financiero como una de las fortalezas nacionales, al considerar que ello evidencia la capacidad de la banca múltiple para sostener el crecimiento económico con estabilidad y mayores niveles de inclusión.

En ese sentido, la ABA indicó que activos equivalentes al 56.1 % del PIB y un crecimiento interanual de 7.9 % confirman la relevancia del sistema financiero en la economía dominicana, tanto por su función de intermediación como por su papel en la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. “A esto se suma un índice de solvencia cercano al 17 %, significativamente superior al mínimo regulatorio, lo que demuestra una base patrimonial robusta, provisiones adecuadas y margen suficiente para absorber riesgos sin comprometer la continuidad del crédito”, dijo. Sostuvo, además, que estos resultados no son coyunturales, sino fruto de una gestión responsable del riesgo, del fortalecimiento institucional y de una articulación público-privada que ha permitido consolidar un sistema resiliente y con capacidad de respuesta ante choques externos.

En materia de inclusión financiera, el gremio destacó el incremento significativo en la proporción de adultos con acceso a cuentas en los últimos años, señalado por el presidente, al considerar que esta expansión amplía la participación en el sistema formal, fortalece las oportunidades de ahorro y acceso a crédito responsable y contribuye a reducir vulnerabilidades asociadas a la informalidad. En el contexto de la Meta 2036, ABA reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas orientadas a incrementar el financiamiento a sectores productivos.