Turismo inmobiliario supera trabas de registro propiedad; urge lo municipal

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Los problemas que durante años enfrentaron inversionistas turísticos en materia de registro de propiedad han disminuido de forma significativa en República Dominicana.

Sin embargo, el sector advierte que ahora las principales dificultades se concentran en los procesos municipales, especialmente, en la aprobación de planos y permisos de construcción.

Así lo plantearon directivos de la Asociación de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti), al evaluar la evolución del clima de inversión en los polos turísticos del país.

La entidad, que se acerca a sus 20 años, agrupa proyectos emblemáticos como Casa de Campo, Grupo Puntacana, Cap Cana y Playa Grande y sostiene que el sistema de titulación y registro ha mostrado avances notables en los últimos años.

“En la Jurisdicción Inmobiliaria hemos logrado grandes avances. Hay flujo de comunicación y procesos bastante claros”, indicó Andrés Marranzini Grullón, presidente de Adeti, al participar en el Encuentro Económico de HOY.

Estuvo acompañado de los directivos de la entidad: Yudith Castillo y Laura Troncoso, vicepresidentas y Michael Lugo, director ejecutivo.

Señaló que para los compradores internacionales, que requieren seguridad jurídica y titulación definitiva, la mejora en los procesos ha sido clave.

Explicó que los conflictos históricos vinculados a duplicidades o errores en mensuras antiguas se han ido corrigiendo, con la implementación de nuevos procedimientos y la actualización de registros. “En los polos turísticos donde operamos hemos sentido agilidad y mejor servicio”, afirmó.

Procesos municipales generan retrasos

No obstante, la realidad es distinta en el ámbito municipal. Los directivos de Adeti indicaron que los mayores retrasos se producen en la fase de aprobación de planos y permisos en las alcaldías, donde los procesos siguen siendo mayoritariamente manuales y con criterios no siempre estandarizados.

“Algunos ayuntamientos cuentan con oficinas de planeamiento urbano robustas y personal calificado, pero otros no tienen la estructura necesaria para proyectos de gran escala”, señaló Marranzini.

Mientras que, Castillo explicó que un mismo expediente puede enfrentar observaciones distintas, según la institución que lo revise, lo que obliga a rehacer trámites y retrasa el cronograma de inversión.

Propuso avanzar hacia la digitalización integral y la estandarización de criterios, de modo que los requisitos sean uniformes y compatibles entre las distintas entidades involucradas en la permisología.

Agregó que la clave es que las autorizaciones municipales se circunscriban estrictamente a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial, para evitar decisiones discrecionales que afecten la seguridad jurídica.

Ordenamiento territorial

En otro orden, el presidente de Adeti indicó que el ordenamiento territorial es una garantía esencial para la inversión. Entiende que contar con planes aprobados, transparentes y coherentes permite a los desarrolladores conocer con anticipación las reglas del entorno donde invertirán.

Indicó que actualmente existen procesos de consulta y actualización de planes en destinos como Verón, Montellano y La Romana, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia y otras entidades.