Actividad manufactura cae en diciembre 2025, al pasar de 59.4 a 49.1

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La actividad manufacturera dominicana se contrajo en el mes de diciembre 2025, al pasar de 59.4 en noviembre a 49.1, caída atribuida a una disminución en las variables producción, ventas, empleo e inventario de materia primas, según datos del Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM).

De acuerdo al informe preparado por la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), los resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores indican una menor actividad en relación al mes anterior.

El IMAM está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.

En diciembre, cuatro de las cinco variables mostraron tendencia a la baja con relación al mes de noviembre: volumen de ventas que pasó de 63.54 a 48.30 y el volumen de producción de 65.07 a 47.90.

También el empleo descendió de 51.85 a 48.04 y el inventario de materias primas pasó de 58.33 a 52.94.

En cambio, la variable plazo entrega suplidores se incrementó, al pasar de 46.30 a 52.94.

Es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a empresas asociadas a la AIRD.