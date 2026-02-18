Activos de Coopnama: RD$110,598.7 millones

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Los activos de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) alcanzaron RD$110,598.7 millones al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el año 2024.

En una rueda de prensa en la sede de la institución, el presidente del Consejo de Administración, Santiago Portes, señaló que la cartera de crédito pasó de RD$65,056.2 millones a RD$75,754.6 millones, lo que representa una variación de 16,4%. Este crecimiento ha permitido ampliar el acceso a financiamientos para sus asociados.

Los ingresos totales ascendieron a RD$14,204.8 millones, para un crecimiento de 12.82%, manifestó.

Resaltó que los excedentes en operaciones ascendieron a RD$7,353.5 millones, lo que representa un crecimiento de 14.76%, consolidando así la sostenibilidad del modelo cooperativo.

Consideró que los resultados financieros de Coopnama reflejan una gestión eficiente de los recursos aportados por sus 205,000 socios.

Explicó que la rentabilidad sobre los activos (ROA, por sus siglas en inglés) indica el nivel de productividad de los recursos de la cooperativa.

Precisó que el ROA de la cooperativa se posicionó en 6.65%, un nivel considerado muy por encima de sus fundamentos.

Por su lado, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) alcanzó un valor de 10.16%, lo que evidencia la fortaleza del sistema cooperativo para multiplicar el esfuerzo colectivo en beneficio del capital y del rendimiento del patrimonio de sus asociados.

Expresó que la eficiencia operativa adquirió un valor significativo al incorporar en el margen de comercialización componentes de alto impacto social.

Informó que, con motivo de la celebración del 55 aniversario de Coopnama, 340 hijos de socios se beneficiarán del Programa Nacional de Becas, el cual cuenta actualmente con 1,304 estudiantes activos .