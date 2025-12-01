Adocem resalta rol de cementeras desarrollo en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem) resaltó el rol estratégico que juega la industria cementera en el desarrollo económico del país, sobre todo por su amplio encadenamiento productivo con sectores clave como la construcción, la minería no metálica, el transporte, la energía y diversos subsectores de servicios y de manufactura.

Señaló que las empresas productoras de cemento realizan aportes significativos a la economía nacional, no solo mediante la generación de empleos directos e indirectos, sino también a través de la dinamización de diversos sectores productivos. Esto incluye la adquisición de insumos y servicios locales por parte de las compañías del sector, cuyos montos ascienden a más de RD$21,851.90 millones, según un informe realizado por la firma consultora DASA para la entidad.

“El impacto económico de nuestra industria trasciende su aporte directo al producto interno bruto. Cada tonelada de cemento producida activa una red de valor que involucra a cientos de proveedores, transportistas, técnicos y profesionales del sector construcción”, destacó Jorge David Pérez, presidente de Adocem. Está integrada por seis empresas.