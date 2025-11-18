Adoexpo reconoce a Mayelin Acosta del periódico del Hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La periodista Mayelin Acosta Guzmán del periódico Hoy fue galardonada como “Periodista destacada” por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) en la 39.ª edición de los Premios a la Excelencia Exportadora.

Acosta Guzmán escribe para Economía en el periódico Hoy y se destaca por sus escritos sobre comercio, finanzas, política fiscal, macroeconomía, emprendimiento y Pymes, entre otros, donde analiza con claridad las tendencias económicas actuales y explica de forma accesible temas complejos para el público general.

En los premios de Adoexpo además recibieron reconocimientos especiales el periódico El Caribe, como medio de comunicación; Gabino Polanco, por su trayectoria de cuatro décadas en servicio del sector; Daniel Peña, de la Dirección General de Aduanas, en “Servidor público”; ProDominicana, en “Servicio al sector exportador (sector público)”; DP World Dominicana, en “Servicio al sector exportador (sector privado); y la embajada dominicana en los Estados Unidos de América, como “Servicio público en el extranjero”.

Pasteurizadora Rica logró el máximo galardón como “Gran Exportador Dominicano”, mientras que Plastifar obtuvo el premio “Excelencia Exportadora a Centroamérica”; la compañía BotPro recibió el galardón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Tecnología y transformación digital”; Successment ganó el renglón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Servicios profesionales especializados”; el premio “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Economía naranja” fue logrado por las empresas Ghidora (BlinkEsports), con la mención diseño; Textilab x Angie Polanco, con la mención moda y Aparataje Distribution, en la mención de música.

Grupo RR&T con el reconocimiento “Excelencia Exportadora PYME”; B Braun Dominican Republic, en “Excelencia Exportadora en Zonas Francas”; Smurfit Westrock, en “Excelencia Exportadora Industrial” y Nahshar Produce, en “Excelencia Exportadora Agropecuaria”.